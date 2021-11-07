В Тюменской области двое детей пострадали в ДТП Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области, в авариях на федеральных трассах, за сутки пострадали двое детей. Одна из них произошла на 315-м километре автодороги Тюмень-Омск. Водитель автомобиля "Лада Веста", совершая обгон, выехал на встречную обочину и столкнулся с автомобилем "Мазда 6", после этого иномарку отбросило в кювет. В аварии пострадали 3-летняя пассажирка "Мазды" и её 36-летняя мама. Девочка перевозилась в детском автокресле.

Второе ДТП произошло на 144-м километре автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе. Автомобиль "Ауди А4" съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло из-за того, что 29-летний водитель иномарки, житель Курганской области, работающий в Тюмени, не смог выбрать безопасную скорость. Травмы получили две пассажирки "Ауди": 18-летняя сестра водителя и его 3-летний сын, у них ссадины, ушибы и другие повреждения. Кроме того, ранее водитель дважды привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.