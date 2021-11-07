Тюменцам рассказали чем подкармливать птиц зимой Фото: Юлия Кучеренко

По народному календарю 12 ноября ожидается Синичкин день. Именно с того времени люди обычно начинают подкормку птиц, потому что уже становится снежно – птицам тяжело добывать корм.

По словам доцента кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Марии Ивановой, в Тюмени зимуют немало видов птиц, в числе которых – синантропные например, сизый голубь и домовый воробей, которые без нахождения рядом с человеком выжить не смогут. Есть оседлые виды – это врановые: галки, серые вороны, сороки, воробьи, снегири.

– Многие считают с детского сада, что снегири прилетают зимой, но они из наших широт никуда и не улетают, просто на период гнездования они кочуют в ближайшие леса. С наступлением холодов же они возвращаются в город, так как здесь проще добыть пищу. Популяция крякв с тюменских водоемов не улетает. Ежегодно во вторые выходные января проходит всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». В прошлом году их было зафиксировано более 300. Второй год у нас на зимовке фиксируется хохлатая чернеть. Много и других видов – это свиристели, чижи, зеленушки, чечетки и так далее, – рассказала орнитолог.

Птиц лучше кормить несолеными и нежареными семенами подсолнечника, ягодами (подмороженными или сушеными), сухофруктами, резанными фруктами, зерновыми культурами, орехами. Но по советам специалиста - ни в коем случае птиц нельзя подкармливать солеными, сладкими и испорченными продуктами.