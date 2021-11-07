На базе Боровской школы создан специализированный медицинский класс Фото: МАОУ Боровская СОШ Тюменского муниципального района

На базе Боровской средней школы создан специализированный медицинский 10-й класс со сроком обучения два учебных года.

Это не просто профильный класс, в котором главными предметами являются биология и химия, проект поддерживают Тюменский государственный медицинский университет, управление образованияадминистрации Тюменского района, областная больница № 19. Школьники будут углубленно изучать дисциплины, которые помогут поступить в профильный вуз – медицинский университет.

Будущие медики не только погрузятся в теорию, но и получат практические навыки. По словам главного врача областной больницы № 19 Миграна Мартиросяна, идея создания медицинского класса возникла из-за высокой востребованности профессии врача и дефицита кадров в практическом здравоохранении. А районные власти видят свою задачу еще шире – удержать молодежь в своем родном крае.

– Здесь взаимный интерес. И я думаю, что он очень гармонично укладывается и в интересы практического здравоохранения Тюменской области и Тюменского государственного медицинского университета, – отметил Артур Маргарян, д.м.н., начальник отделения довузовской подготовки Тюменского ГМУ, профессор кафедры анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии.

В этом году в профильный класс зачислены все желающие, со следующего года решение будет приниматься по итогам вступительного испытания. Биологию и химию в для юных медиков будут преподавать специалисты ТюмГМУ. Это дополнительные уроки, по два академических часа еженедельно, с чередованием химии и биологии. В конце каждого учебного года школьники из медицинских классов будут сдавать экзамены по профильным предметам. Их также будут принимать преподаватели медуниверситета.