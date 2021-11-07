В Тюменской области пьяные товарищи возвращались из бани и съехали в кювет Фото: ГИБДД Тюменской области

Из бани прямиком в кювет. Такая ситуация произошла с водителем и пассажиром автомобиля «Мазда-6», который съехал в кювет на 4-м километре автодороги Тобольск – Байгора.

Как выяснилось, 32-летний водитель «Мазды» был пьян, показания алкотестера составили 1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказал, что они вместе с другом возвращались из бани, где вместе пили.

На этот раз друзьям повезло: они не пострадали и от их действий никто не пострадал. А вот послужит ли для товарищей этот кювет уроком, ещё вопрос.

Напомним, мы писали о том, что в Тюмени пьяный водитель «Киа-Рио» разбил шесть автомобилей. Одну он зацепил на улице Чернышевского и, пытаясь скрыться с места ДТП, не вошел в поворот на улице 50 лет ВЛКСМ, где одним махом побил еще пять автомобилей.