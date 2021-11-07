Тюменский драмтеатр проведет новогоднюю кампанию в обычном формате Фото: Тюменский драматический театр

Тюменский драматический театр проведет новогоднюю кампанию в обычном формате. Об этом рассказал директор драмтеатра Сергей Осинцев. Всю новогоднюю кампанию артисты театра планируют провести в обычном формате, как и в 2021 году.

– По утрам будут демонстрироваться детские и семейные спектакли. В репертуаре – мюзиклы «Снежная королева», «Царевна лягушка», «Приключения Буратино». Всё это вы сможете посмотреть за всю новогоднюю кампанию. А вечером мы покажем наши вечерние спектакли. Конечно же, это будут комедии, в том числе и «Семейка Адамс». Так что вы смело можете приобретать билеты. Помните, что для посещения нужны QR-код или право по другим документам, которые сегодня необходимы, – рассказал Сергей Осинцев.

Из-за коронавирусных ограничений в тюменском драмтеатре отменят детский мюзикл «Кот в Новый год». Постановку перенесли на 2022 год, но директор драмтеатра пообещал, что жители Тюмени её обязательно увидят.

Канал «Тюменское большое театральное телевидение»возобновил выпуски 30 октября. В первом Сергей Осинцев рассказал о правилах посещения театра с 8 ноября, о планах актеров. Кроме того, состоялся прямой эфир и интервью с новыми актерами ТБДТ Полиной и Дмитрием Егоровыми, а ещё онлайн-встреча с художественным руководителем театра «Европа»Дмитрием Ефимовым.