Тюменский диетолог рассказала о пользе кофе Фото: Татьяна Коркина

Тюменский диетолог рассказала, почему кофе полезен. Кофе – один из самых популярных напитков в мире, но чем он полезен или вреден и сколько его можно пить в день мало кто знает.

- Общепринятая точка зрения в диетологии – что вредных продуктов не существует. Вредными мы их делаем сами неправильным употреблением. Одно дело, когда человек с утра для тонуса выпьет чашку хорошего свежезаваренного кофе. А совсем другое, когда он в течение дня всю еду и приемы пищи будет заменять кофе с печеньем. Когда кофе употребляется в избыточном количестве – это вредно, - отметила диетолог Елена Феликсовна.

По её словам, при разумном употреблении, это не более двух чашек в пересчете на самый крепкий кофе эспрессо, напиток может быть даже полезным.

- Кофе содержит мягкие стимуляторы, множество полезных веществ, в том числе витаминов. Как и чай, который содержит, помимо танина и кофеина, еще и антиоксиданты, особенно их много в зеленом чае, - добавила специалист.

Если по каким-то причинам человеку нельзя употреблять продукты, содержащие кофеин, то можно заменить их травяным чаем. Особенно советуют пить зеленый, травяной, облепиховый чай или чай с чабрецом.