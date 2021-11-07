Полицейские задержали тюменца с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Ночью полицейские остановили 34-летнего тюменца и проверили его документы. Мужчина заметно волновался, противоречиво и сбивчиво отвечал на вопросы, поэтому полицейские решили поискать у него что-то запрещенное. Оказалось, он действительно нёс с собой свёрток с запрещённым веществом. Позже экспертиза установила, что изъятое является наркотиком массой 0,53 грамма. Молодой человек рассказал, что купил наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тобольске водитель автобуса отказался от прохождения освидетельствования на наркотики.