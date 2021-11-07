Тюменские водители не готовы безопасно ездить в сложных погодных условиях Фото: Юлия Кучеренко

Сотрудники ГИБДД напоминают тюменским водителям о правилах поведения на зимних дорогах, проводя с ними разъяснительную работу об опасности дальних поездок во время снегопадов, сильного ветра, обледенения проезжей части после дождя.

Автоинспекторы рекомендуют устанавливать качественную зимнюю резину с одинаковыми протекторами на всех четырех колесах. Первые снегопады показали, что автомобилисты ещё не готовы ездить безопасно в сложных погодных условиях. Многие водители неправильно выбирают скорость на скользких или мокрых дорогах, а некоторые до сих пор не перестроились с «летнего» стиля вождения на более осторожный и аккуратный «зимний».

В этом году камерами на дорогах и ручными скоростемерами в Тюменской области выявлено больше 600 тысяч случаев превышения скорости. Во время осадков, любых резких изменений погоды сотрудники ГИБДД рекомендуют снижать скорость, а начинающим, пожилым водителям или людям с хроническими заболеваниями минимизировать поездки по загородным автодорогам, чтобы обезопасить себя и других участников движения.