В Голышмановском округе, на помощь землякам в период пандемии, вернули волонтеров Фото: Голышмановский молодежный центр

В Голышмановском округе возобновил работу волонтёрский штаб общероссийской акции «Мы вместе» при молодёжном центре. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Добровольцы, как и в предыдущие две коронавирусные волны, готовы помогать и принимают заявки от пенсионеров, маломобильных граждан, лиц с хроническими заболеваниями и нуждающихся в поддержке семей. Они могут попросить приобрести и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Главное, чтобы люди из группы риска как можно меньше выходили на улицу в период обострения ситуации с ковидной инфекцией.

В Голышмановском округе в предыдущие пики эпидемии коронавируса на помощь землякам пришли около 90 волонтёров разного возраста. Среди них — сотрудники учреждений образования, культуры, спортшколы посёлка Голышманово и просто неравнодушные жители. В оперативной группе доставки — только совершеннолетние граждане. Те, кто тоже решил стать волонтером, могут прийти в молодёжный центр.

А диспетчерская служба при комплексном центре социального обслуживания населения не прекращала работу. По словам директора этого учреждения Светланы Овчинниковой, по данным на 29 октября, с начала текущего года обслужили 834 контактных с больными COVID-19 и 791 жителя 65+. В основном, волонтёры КЦСОН закупают по просьбам граждан или развозят лекарства от областной больницы №11. В вынужденные выходные поток заказов увеличился. Часть заявок, поступивших в диспетчерскую службу, переадресовываются штабным добровольцам.

Напомним, общероссийская акция «Мы вместе» стартовала в России в марте 2020 года. Ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и несколько волонтерских организаций. Пандемийное время показало востребованность такой поддержки.