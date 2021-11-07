Погода на 7 ноября в Тюмени: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В воскресенье, 7 ноября, в Тюмени облачно, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами гололёд. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с, температура воздуха ночью -3, +2 °С, днём +0, +5 °С.

Погода в Тюмени на 7 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот осенний день вся природа плачет - дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней - устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей.

Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу.