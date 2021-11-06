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Общество6 ноября 2021 18:16

Тюменка обнаружила форум педофилов, на котором обсуждали убийство Насти Муравьевой

Женщина хотела узнать, как защитить своих детей от их действий
Марина Прохорова
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Тюменка обнаружила форум педофилов, на котором обсуждали убийство Насти Муравьевой

Тюменка обнаружила форум педофилов, на котором обсуждали убийство Насти Муравьевой

Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Тюмени случайно наткнулась в Интернете на целый форм, посвященный педофилии. Его пользователи, имеющие манию к несовершеннолетним, обсуждали различные темы, которые повергли горожанку в шок, сообщает «URA.RU».

По словам женщины, она искала в Сети способы изобличения педофилов, чтобы понять, как уберечь от них своих дочерей.

- Мне посоветовали скачать анонимный браузер, мол, он поможет найти скрытые сайты. Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать! - сообщила тюменка.

По словам женщины, на форуме были десятки разделов, посвященных различным незаконным и просто аморальным темам, в числе которых сама педофилия и инцест. Также пользователи обсуждали недавнюю трагедию - убийство 8-летней Насти Муравьевой. По мнению участников, жертва была красивой девочкой, а подозреваемый вряд ли виновен в преступлении. Его могли просто оговорить, чтобы побыстрее закрыть громкое дело.

В правоохранительных органах, на которые ссылается издание, сообщают, что о подобных форумах им известно, все они находятся «под присмотром». Правоохранители регулярно отслеживают незаконные сайты, однако причина блокировка нежелательного контента не всегда происходит достаточно быстро.