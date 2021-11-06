Тюменка просит помочь ей в поиске хозяина двух алабаев, напавших на ее свекровь и маленького бигля

Фото: личная страница Анны Харченко в соцсети

Жительница Тюмени Анна Харченок просит помочь ей в поиске хозяина двух бешеных алабаев, напавших на ее свекровь и маленького бигля по кличке Жесси. По словам горожанки, в момент происшествия питомец находился на прогулке, а затем неожиданно на свекровь и бигля набросилась пара огромных собак, гуляющих без присмотра. К сожалению, всё закончилось трагедией: пса растерзали, а женщина попала в больницу.

«Как алабаи могут гулять одни? Не хочу верить, что Жесси у нас больше нет, шкодливой и симпатичной моськи. Ты была нам другом, мы очень тебя любили», – написала женщина в своих соцсетях.

Сейчас тюменка очень надеется, что хозяин свирепых зверюг будет найден и понесет наказание за свое безответственное поведение. Связаться с женщиной можно по ссылке.