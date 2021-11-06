На адвоката, проломившего череп следователю в Тобольске, возбуждено уголовное дело Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбудили уголовное дело на адвоката, который проломил череп сотруднику следкома в одной из гостиниц Тобольска. По сообщению пресс-службы регионального СУ СКР, мужчина обвиняется по ч. 1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Напоминаем, что происшествие случилось в ночь на 5 ноября в 9-ом микрорайоне. Пострадавшего увезли в больницу с травмами головы, где оказали необходимую помощь, а злоумышленник поспешил скрыться.

В настоящее время адвокат задержан. Также проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Назначен комплекс экспертиз, в том числе и судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается.