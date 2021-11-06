На Антипинском НПЗ и уватском филиале РЖД уволят более сотни тюменцев

Фото: Антипинский НПЗ

Жители Тюмени продолжают попадать под сокращения. Как рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения, до конца года 116 сотрудников Антипинского НПЗ и уватского филиала РЖД останутся без работы.

Также в ведомстве уточнили, что с начала года на заводе уже сокращали штат, тогда уволили 31 сотрудника.

Напоминаем, что сейчас владельцем Антипинского НПЗ является компания «Русинвест». Ее руководство купило имущество завода за 110,9 миллиарда рублей. Также с молотка ушли лицензии на нефтяные месторождения в Оренбургской области.