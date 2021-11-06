Тоболяк украл у пожилой матери икону, чтобы иметь деньги на личные расходы Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию обратилась пенсионерка 1962 года рождения, заявившая о краже имущества из свой квартиры. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ранее горожанка уже обращалась в отделение с такой же проблемой: вещи из дома тащил ее сын.

– Оперативники задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего тоболяка и доставили его в отдел полиции. Он пояснил, что кражу совершил еще месяц назад, а похищенное имущество сдал в различные комиссионные магазины. Вырученные деньги мужчина тратил на личные нужды, – рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Тоболяку грозит до пяти лет лишения свободы.