В Ембаевском музее пройдет «Ночь искусств»

Музей с. Ембаево во "Вконтакте" Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники Ембаевского сельского музея в новых обстоятельствах предлагают землякам поучаствовать во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет онлайн.

Организаторы подготовили несколько виртуальных выставок: одна – об истории музыкальной школы, другая – о швейных машинках. В группе учреждения культуры в соцсетях подписчики смогли посмотреть старую сказку на новый лад – презентацию музея в стихах.

Также жителям предложат мастер-класс по созданию броши «Тюльпан». Цветок выбран не случайно, в татарской культуре он занимает особое место, его можно встретить в узорах на традиционной одежде, в мечетях, это символ пробуждения и обновления. Тюльпан изображен на флаге и гербе Ембаевского сельского поселения.

Не менее увлекательным будет мастер-класс по приготовлению национального блюда – кулламы, а виртуальная выставка «У каждого времени свои часы» расскажет об истории хронометров и тех часах, которые хранятся в коллекциях музея.