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Происшествия5 ноября 2021 17:46

Адвоката, разбившего голову следователю в Тобольске, задержали

Пострадавший находится в тяжелом состоянии
Мария Толстихина
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Подозреваемый проходит по статье за причинение тяжкого вреда здоровью

Подозреваемый проходит по статье за причинение тяжкого вреда здоровью

Фото: Архив "КП"

В Тобольске задержали адвоката, который во время конфликта разбил голову следователю регионального УМВД. Подозреваемый адвокат задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью в одном из номеров гостиницы «Славянская», которая находится в 9-м микрорайоне Тобольска. Пострадавшего госпитализировали с переломом челюсти, носа и травмой черепа. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. Они осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Адвокат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).