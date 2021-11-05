Тюменцам советуют осенью есть хурму, виноград и яблоки

Хурма также - отличный источник йода Фото: Мария Толстихина

Осенью очень полезно есть хурму. О важности ягоды для организма в осеннее время года рассказала «Мегатюмени» диетолог Елена Дороднева.

– Сейчас самое время уделить внимание осенним фруктам, это, например, хурма, виноград, яблоки этого сезона. Сейчас как раз сезон хурмы – очень интересный осенний плод, в котором есть необходимый для жителей и нашей области в том числе йод, – пояснил эксперт.

Нужно выбирать мягкие плоды хурмы. Чем она менее зрелая, тем меньше вяжет. Если же она плотная, то ей нужно немного отлежаться и дозреть. В ней аскорбиновая кислота, полезные минералы.

Хурма также – отличный источник йода. Со слов Елены Феликсовны, в этом с ягодой может посоперничать только морская рыба.

– Не стоит забывать, что Тюменская область – зона легкого йодного дефицита. Он хорошо контролируется, но все же присутствует. Мы все же живем далеко от теплого южного моря. Поэтому жителям регионов Центральной России и Сибири на обогащение рациона йодом необходимо обращать внимание, – заключила врач.