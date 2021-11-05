Когда назначают КТ легких при коронавирусе - рассказали тюменцам

По мнению российских пульмонологов, если нет показаний к процедуре, то облучение лишний раз делать не стоит Фото: "КП" Архив

По мнению российских пульмонологов, если нет показаний к процедуре, то облучение лишний раз делать не стоит. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве отметили, что серьезной очередности на КТ-диагностику сейчас нет. Этого удается избежать, в частности, благодаря закупке нескольких аппаратов в 2020 году по поручению главы региона Александра Моора специально для исследования органов грудной клетки при коронавирусе или подозрении на нее.

− Большинство таких мифов возникает в связи с тем, что КТ не назначают. Дело в том, что информационное поле сформировало мнение об обязательности этого исследования, причем в первые дни болезни. Это не соответствует действительности. В первые дни заболевания КТ в принципе может быть неинформативной, но при этом создаст для пациента ненужную лучевую нагрузку. В процессе наблюдения пациента могут также назначаться флюорография и рентген, − заключили в департаменте.