Погода на 6 ноября в Тюмени: вечером начнется дождь

Погода на 6 ноября в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 6 ноября, тюменцев ожидает пасмурная погода и дождь, который начнется ближе к вечеру. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +4 градуса, к вечеру будет уже +3, а ночью похолодает до +2. Также горожан ждет юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Православные христиане отмечают в этот день праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется «Всех скорбящих Радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, обуреваемых недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

Также в этот день принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери, прося ее избавить от скорби и болезней.