Почему в Тюмени нет киберспортивных школ?

Государственный стандарт подготовки киберспортсменов пока что не прописан в законе
Фото: Мария Толстихина
В Тюменской области действует отделение Федерации компьютерного спорта РФ. Однако почему в регионе до сих пор нет специальных школ, обучающих в этом направлении?
– На сегодня не утвержден стандарт подготовки киберспортсменов, такая деятельность не прописана в законе. Отсюда и проблема, что государство не имеет рычагов и оснований для создания спортивных школ и каких-любо других образовательных организаций, – рассказал председатель отделения ФКС Роман Чуйко.
– Федерация компьютерного спорта России уже два года назад направила в Минспорта России план подготовки киберспортсменов, целую программу. Но, к сожалению, до сих пор ее не согласовали, – добавил он.
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