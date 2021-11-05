Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт5 ноября 2021 15:23

Почему в Тюмени нет киберспортивных школ?

Государственный стандарт подготовки киберспортсменов пока что не прописан в законе
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Государственный стандарт подготовки киберспортсменов пока что не прописан в законе

Государственный стандарт подготовки киберспортсменов пока что не прописан в законе

Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области действует отделение Федерации компьютерного спорта РФ. Однако почему в регионе до сих пор нет специальных школ, обучающих в этом направлении?

– На сегодня не утвержден стандарт подготовки киберспортсменов, такая деятельность не прописана в законе. Отсюда и проблема, что государство не имеет рычагов и оснований для создания спортивных школ и каких-любо других образовательных организаций, – рассказал председатель отделения ФКС Роман Чуйко.

– Федерация компьютерного спорта России уже два года назад направила в Минспорта России план подготовки киберспортсменов, целую программу. Но, к сожалению, до сих пор ее не согласовали, – добавил он.

.