Тюменцев ждет новый спектакль «Каренин»

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На малой сцене Тюменского драматического театра после новогодних праздников состоится премьера спектакля «Каренин». Об этом сообщила «Тюменская линия». Премьера спектакля запланирована на конец февраля.

– Мы создаем постановку с использованием гранта правительства Тюменской области. Спектакль ставится по мотивам произведения писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Постановка получила название «Каренин». Это специальная инсценировка, написанная режиссером Романом Габриа, который и будет ставить этот спектакль. Романа вы знаете. Он поставил у нас спектакль «Господа Головлевы». Постановка идет уже несколько лет, ее посмотрели многие. Этот спектакль до сих пор интересен зрителям, – поделился директор драмтеатра Сергей Осинцев.

Напомним, с 8 ноября зрителей от 18 лет будут пускать на спектакли с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию либо перенесенное заболевание, или с медотводом, отрицательным результатом ПЦР-теста и паспортом. Для лиц младше 18 лет QR-код не нужен.