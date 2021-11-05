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Спорт5 ноября 2021 13:29

Для любителей здорового образа жизни села Омутинское открыли «Территорию спорта»

Вот уже состоялись первые занятия в тренажерном зале
Мария Толстихина
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Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами

Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами

Фото: Архив "КП"

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних торжественно открылись три разновозрастных клубных формирования в рамках проекта «Территория спорта». Теперь ребята села Омутинское могут проверить свои знания по спортивной тематике.

Уже состоялись первые занятия в тренажерном зале с руководителем проекта Ингой Данченко. Здесь можно поддержать здоровье, приобщиться к спорту, полезно провести досуг – к такому выводу пришли подростки на тренинге знакомства.

Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами. Цель занятий – не прокачка огромных мышц, а укрепление организма, ускорение его роста.