Для любителей здорового образа жизни села Омутинское открыли «Территорию спорта»

Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами Фото: Архив "КП"

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних торжественно открылись три разновозрастных клубных формирования в рамках проекта «Территория спорта». Теперь ребята села Омутинское могут проверить свои знания по спортивной тематике.

Уже состоялись первые занятия в тренажерном зале с руководителем проекта Ингой Данченко. Здесь можно поддержать здоровье, приобщиться к спорту, полезно провести досуг – к такому выводу пришли подростки на тренинге знакомства.

Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами. Цель занятий – не прокачка огромных мышц, а укрепление организма, ускорение его роста.