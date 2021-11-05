Следователю проломили череп в одной из гостиниц Тюменской области

Мужчину увезли в больницу Фото: Архив "КП"

В гостинице «Славянская», которая находится в 9-м микрорайоне Тобольска, произошла серьезная драка: между приезжим следователем и адвокатом возник конфликт. Адвокат проломил мужчине череп и скрылся с места потасовки.

Пострадавшего увезли в больницу с травмами головы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В гостинице подтвердили, что мужчины действительно подрались в стенах заведения

– Мужчину, с которым это случилось, увезли в больницу. Он живой, – кратко прокомментировали ЧП в гостинице «Славянская».

По факту произошедшего проводится проверка.