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Происшествия5 ноября 2021 13:26

Следователю проломили череп в одной из гостиниц Тюменской области

Проводится расследование
Мария Толстихина
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Мужчину увезли в больницу

Мужчину увезли в больницу

Фото: Архив "КП"

В гостинице «Славянская», которая находится в 9-м микрорайоне Тобольска, произошла серьезная драка: между приезжим следователем и адвокатом возник конфликт. Адвокат проломил мужчине череп и скрылся с места потасовки.

Пострадавшего увезли в больницу с травмами головы. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В гостинице подтвердили, что мужчины действительно подрались в стенах заведения

– Мужчину, с которым это случилось, увезли в больницу. Он живой, – кратко прокомментировали ЧП в гостинице «Славянская».

По факту произошедшего проводится проверка.