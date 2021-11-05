Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 ноября 2021 года: заболели 345 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 5 ноября 2021 года Фото: "КП" Архив

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 5 ноября увеличилось на 345 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 72 490 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек. За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.