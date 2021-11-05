В Тюменской области вырос спрос на платные услуги

На что тратят деньги тюменцы? Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области за год платные услуги населению подорожали на 2,4%. Максимальный индекс показали бытовые услуги: в августе 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года он составил 109,1%. На втором месте – услуги зарубежного туризма (107%), на третьем – образования (106,5%). Об этом рассказал «Вслух.ру».

Подешевели же услуги пассажирского транспорта (96,5%) и услуги связи (94,6%). Не изменились средние расценки на услуги правового характера. В 2021 году оборот за восемь месяцев составил 82 млрд 659,7 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году – 89 млрд 459,9 млн рублей.