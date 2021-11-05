Тюменский орнитолог объяснила, почему утки не улетают зимой на юг

ток в целом подкармливать нельзя Фото: Архив "КП"

Горожане активно подкармливают уток, что, как оказалось, сказывается на птицах не самым положительным образом. Уток в целом подкармливать нельзя, особенно весной и летом. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии Тюменского госуниверситета Мария Иванова.

– На городских карьерах и озерах уток активно подкармливают, и это привело к тому, что сформировалась оседлая популяция крякв, которые не улетают на зимовку и благополучно зимуют на незамерзающих водоемах. Кряквы зимуют на озере Оброчном на Лесобазе, в Гилевской роще, где ручей. Есть и еще пара мест, – прокомментировала орнитолог.

Подкармливать уток можно непосредственно в зимний период, когда кормовая база скудна.

– Подкармливать уток нужно правильно. Различными зерновыми продуктами. Это может быть пшеница, овес, а также нежирный творог, салат, фрукты и так далее. Хлеб для птиц губителен, – подчеркнула Мария Иванова.