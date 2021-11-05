В Тюмени откроют еще три больших пункта вакцинации от коронавируса Фото: архив "КП"

Крупные центры вакцинации расположатся во Дворце творчества и спорта «Пионер», Центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» и на стадионе «Геолог» ФК «Тюмень». Работу свою они начнут 8 ноября. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

– Опыт Единого центра вакцинации, который мы развернули в Легкоатлетическом манеже, оказался успешным. В день через него проходит до 700 человек, это каждый десятый сделавший прививку в регионе. Там много места, высокие потолки и есть возможность организовать социальную дистанцию, – подчеркнул он.

Кроме того, небольшие пункты вакцинации откроются с понедельника в спортивных школах «Тура» и «Водник», детско-юношеском центре «Пламя», Центре спортивной гимнастики на улице Ватутина, 1 и в Центре развития творчества детей и юношества «Грант».

– Пункты вакцинации в торговых центрах придется свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR-кода, – уточнил губернатор.