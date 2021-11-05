На нужды главы региона из бюджета планируется выделить 18,7 млн рублей

На поддержку здравоохранения потратят 19,4 млрд руб. Фото: Мария Толстихина

Из бюджета Тюменской области планируется выделить 18,7 миллиона рублей на рабочие нужды главы региона Александра Моора в 2022 году. Об этом сообщают на сайте региональной думы.

Речь идет о проекте обсуждения бюджета на 2022 год, который был внесен губернатором Александром Моором на рассмотрение депутатов областной думы. При этом общие траты бюджета оцениваются в 232 млрд руб.

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – 18 747 000 рублей», – сообщается в проекте.

При этом на 2021 год планировалась меньшая сумма на затраты – 17,8 млн рублей. А за 2020 год доходы Александра Моора, согласно декларации, составили 14,5 млн руб.

Кроме того, на поддержку здравоохранения потратят 19,4 млрд руб. Деньги пойдут на оказание первой и скорой медицинской помощи, поддержку банков крови, а также на закупку лекарств и их бесплатную выдачу нуждающимся пациентам, чьи заболеванию включены в список жизнеугрожающих.