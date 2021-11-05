В Тюмени умер заместитель председателя областной думы Геннадий Корепанов

Фото: Администрация Кондинского района Фото: внешний сайт

Скончался почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области Геннадий Семенович Корепанов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа, он внёс значительный вклад в социально-экономическое развитие родной Югры.

Как заместитель председателя Тюменской областной думы третьего, четвёртого и пятого созывов Геннадий Семёнович много сил и энергии вложил в формирование законодательной базы региона, в реализацию масштабных социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни земляков.

За многолетний труд Геннадий Корепанов награждён многими государственными и правительственными наградами, в том числе орденом Почёта, медалями «За заслуги перед Отечеством II степени», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Депутаты регионального парламента выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни почётного работника.