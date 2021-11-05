Погода на 5 ноября 2021 года в Тюмени: день военного разведчика обещает быть солнечным

День военного разведчика обещает быть солнечным Фото: Мария Толстихина

Тюменцев сегодня, 5 ноября, ждет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём – местами небольшие осадки, а именно снег и мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, западный, 6 – 11 м/с. Днём 8 – 13 м/с, температура ночью минус 4 – 9, днём минус 3 – плюс 2.

День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных, чья служба так или иначе связана с военной разведкой, отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.