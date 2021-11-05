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Общество5 ноября 2021 10:21

Для молодежи Голышманово ввели новые форматы обучения

Ребят знакомят с профессиями журналиста, блогера, программиста и инженера
Мария Толстихина
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Фото: Голышмановский районный центр во "Вконтакте"

Фото: Голышмановский районный центр во "Вконтакте"

Фото: СОЦСЕТИ

В Голышмановский молодёжный центр ходят больше 70 школьников разного возраста. Здесь они постигают азы моделирования с помощью 3D ручек, начиная со второго класса. А электронный конструктор на платформе Ардуино и бесплатную компьютерную программу Tinkercad осваивают ребята повзрослее - требуются знания физики и английского языка. Это объединение называется «Юный инженер».

Второе новое объединение «молодёжки» называется «Всё просто», где двенадцать школьников учатся фотографировать, снимать видеоролики и вести страницы в социальных сетях. Слушатели этого курса заняты монтажом видеоролика о правилах дорожного движения, где главные герои – лего-человечки.

Оба направления знакомят ребят с профессиями журналиста, блогера, программиста и инженера.