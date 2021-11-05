Розничная торговля в Тюменском регионе растет как на дрожжах

Основная часть покупок приходится на непродовольственные товары Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области растет оборот розничной торговли. За восемь месяцев он составил 292 млрд 945 млн рублей. Об этом сообщил «Вслух.ру».

Оборот в рознице в 2021 году демонстрирует стабильный рост. Если в январе граждане потратили 33 млрд 779,2 млн рублей, то в феврале – 34 млрд 368,7 млн рублей. В июле шопинг достиг 38 млрд 289,5 млн рублей, в августе – 40 млрд 627,5 млн рублей.

Основная часть покупок приходится на непродовольственные товары: за восемь месяцев они обошлись в 156 млрд 682 млн рублей, тогда как на продукты потрачено 136 млрд 263 млн рублей. В августе ушло 21 млрд 913 млн и 18 млрд 714,5 млн соответственно.

Расходы каждого жителя на непродовольственную группу в среднем составили 12 тыс. 645 руб. в месяц, на продовольственную – без малого 11 тыс. рублей.