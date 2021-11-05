В Уватском районе пристально следят за соблюдением коронавирусных ограничений

Смотрящие проверяют выполнение режима самоизоляции граждан Фото: Мария Толстихина

В Уватском районе работает 12 групп по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений, а именно это участковые уполномоченные и общественники. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Смотрящие проверяют выполнение режима самоизоляции граждан, заболевших COVID-19, и контактных лиц, а также соблюдение антиковидных мер в торговых точках и придорожных кафе.

Что касается медпомощи, ее оказывают полноценно в поликлинике, 4 филиалах и 13 ФАПах. Прививочные кабинеты в медицинских учреждениях работают с 4 по 7 ноября с 9 до 17 часов.

Также в левобережном Увате у магазина «Хозяюшка» организована работа передвижного медицинского комплекса, где можно поставить прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.