Волонтёры-школьники из Голышманово создали видеоэкскурсию по поселку

Фото: golishmanovo.bezformata.com Фото: внешний сайт

Голышмановские волонтёры-школьники разрабатывают экскурсионные маршруты по посёлку Голышманово и создают видеоэкскурсии. Эта идея принадлежит инициативной группе школы № 2, которую она реализует в рамках конкурса профилактических проектов «Воплощай идеи в жизнь».

Первая видеоэкскурсия уже готова. Она погружает виртуальных гостей в историю посёлка, который когда-то назывался Катышка. А также рассказывает об актуальных промыслах – мыловарение, пимокатное, льняное кондитерское, колбасное производства, ткачество, обработка кожи и древесины. Знакомит с социокультурными объектами.

Украшают видеоэкскурсию старинные фотографии, которые взяты из фондов Голышмановского народного краеведческого музея имени Б.О. Сухова. Как отметила руководитель проекта «Мы покажем вам свой город» Вера Белоусова, результаты их труда смогут использовать педагоги на уроках и во внеурочной деятельности.

Видеоэкскурсии от юных волонтёров можно посмотреть в группе в соцсети «ВКонтакте», которую они назвали «Добро пожаловать в Голышманово».