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Здоровье5 ноября 2021 6:23

Тюменские медики повышают мастерство в симуляционном центре

Создание симуляционных центров стимулирует профессиональный рост медработников
Мария Толстихина
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Создание симуляционных центров на базе медучреждений стимулирует профессиональный рост медработников

Создание симуляционных центров на базе медучреждений стимулирует профессиональный рост медработников

Фото: "КП" Архив

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ) работает подразделение с симуляционными технологиями. При помощи них врачи повышают уровень своих знаний и умений.

В симуляционном центре открыты три кабинета с тренажерами, муляжами, функциональной кроватью, учебными симуляторами. Сюда и на мастер-класс можно прийти, и посмотреть видеоуроки, и закрепить их на практике, и заняться решением задач, имитирующих клинические ситуации.

– Создание симуляционных центров на базе медучреждений стимулирует профессиональный рост медработников, что позитивно влияет на оказание помощи пациентам, – заключили в пресс-службе ОКФЦ.