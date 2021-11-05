Тюменские медики повышают мастерство в симуляционном центре

Создание симуляционных центров на базе медучреждений стимулирует профессиональный рост медработников Фото: "КП" Архив

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ) работает подразделение с симуляционными технологиями. При помощи них врачи повышают уровень своих знаний и умений.

В симуляционном центре открыты три кабинета с тренажерами, муляжами, функциональной кроватью, учебными симуляторами. Сюда и на мастер-класс можно прийти, и посмотреть видеоуроки, и закрепить их на практике, и заняться решением задач, имитирующих клинические ситуации.

– Создание симуляционных центров на базе медучреждений стимулирует профессиональный рост медработников, что позитивно влияет на оказание помощи пациентам, – заключили в пресс-службе ОКФЦ.