Тюменцам покажут, какими разными и одновременно похожими могут быть россияне.

Тюменцам покажут, какими разными и одновременно похожими могут быть россияне. Прямой эфир, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в группе «Студенты Тюмени. Мой портал» в 19.00 часов. Проект называется «Приехали или понаехали?».

Задачу взяла на себя команда онлайн-журнала Texture. Ведущая эфира Анита Виниченко напомнит о важности праздника. Ребята расскажут про новый фотопроект журнала, поделятся своими личными историями на тему толерантности, национальностей, традиций и опытом переезда в другую страну.