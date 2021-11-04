Тюменцам объяснили, что такое «кущари», «фанзы» и с чем едят «гарбуз». Фото - instagram.com/dz.spb.

Тюменцам наглядно показали, что такое «кущари», «фанзы» и с чем едят «гарбуз». Тематический тест для местных жителей подготовили в честь Дня народного единства специалисты центра патриотического воспитания «Дзержинец».

Они объяснили, что одни и те же объекты имеют разное наименование – всё зависит от диалекта местных жителей. Так, «кущари», что можно услышать на юге России, означают кусты, а привычную для тюменцев тыкву на Кубани называют «гарбузом». «Фанзы» – это шалаши.

Узнать подробнее об этих и других локализмах тюменцы могут в аккаунте «Дзержинца» в Instagram.