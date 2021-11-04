Тюменцам необходимо оплатить имущественные налоги до 1 декабря. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам необходимо оплатить имущественные налоги до 1 декабря. Всего жители региона задолжали порядка около 3 млрд рублей.

– Транспортный налог необходимо уплачивать владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена льгота за один легковой автомобиль до 150 л.с. Согласно региональному законодательству, от уплаты освобождаются: один из родителей в многодетной семье; один из родителей ребенка-инвалида; один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным; физические лица - владельцы электромобилей с мощностью до 150 л.с., – сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Кстати, на время ковидных каникул налоговая служба приостановила прием граждан. Жителям поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», зайти можно по логину и паролю госуслуг. Здесь можно получить налоговое уведомление, сообщить, если данные некорректные или неполные, а также заплатить указанную сумму, передает «Вслух.ру».