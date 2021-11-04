Тюменцы онлайн смогут увидеть премьеру документального фильма о местных приютах для животных. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы в эту субботу, 6 ноября онлайн смогут увидеть премьеру документального фильма о местных приютах для животных. Ранее премьера документального фильма должна была состояться в октябре в рамках закрытого показа, но помешали антиковидные ограничения.

В проекте раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются приюты нашего города. Авторы поговорили с представителями организаций, осуществляющими уход за бездомными животными, профильных ведомств, волонтерами, зоозащитниками и ветеринарами.

Показ тюменской картины состоится в группе «Мой портал Тюмень» во «ВКонтакте». Начало в 19:00. В эфире примет участие московский ветеринар Баграт Агажанов, который спас от эвтаназии больше 50 животных. Он также стал одним из героев этого фильма.