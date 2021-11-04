«Вышел из комнаты и упал». Медик спасла жизнь 40-летнему тюменцу с инфарктом миокарда

Медик спасла жизнь 40-летнему тюменцу с инфарктом миокарда. Фото: Ольга Крыльцова

Фельдшер скорой медицинской помощи Лариса Массон спасла жизнь 40-летнему тюменцу с инфарктом миокарда. Она рассказала, что приехала на вызов к мужчине, который жаловался на боли в шее. Однако, как позже оказалась, все было намного серьезней.

Женщина выяснила, что пациент сидел за столом, внезапно почувствовал усталость, решил прилечь отдохнуть и задремал. Проснувшись, вышел из комнаты и упал.

– Родные пациента считали вопросы фельдшера излишними и требовали срочно отправить его в травматологию, но восстановленная в результате беседы последовательность событий позволила специалисту сделать вывод о возможной кардиологической патологии. Кардиограмма подтвердила – у пациента инфаркт миокарда, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В результате мужчина вместо поездки в травматологию отправился в кардиоцентр, где ему установили стент в коронарную артерию и спустя несколько недель выписали в нормальном состоянии.