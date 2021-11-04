Тюменцы могут посмотреть праздничный видеоролик от центра «Этнос» в соцсетях. Фото - центр «Этнос».

Тюменцы могут посмотреть патриотический видеоролик от центра дополнительного образования «Этнос» в соцсетях. В него вошли более 50 красочных фотографий детей и взрослых в национальных костюмах.

– В нашем центре занимаются дети разных национальностей. День народного единства – важный праздник для всех нас. Этим флешмобом мы хотим показать разнообразие и в то же время единство всех народов России, – отметила сотрудница центра Елена Мочалкина.

Праздничный видеоролик размещен на страницах центра «Этнос» в социальных сетях, передает «Тюменская линия».