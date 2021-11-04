Тюменцев заняли флэшмобом «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Фото: "Этнос" в ВК.

Тюменцев заняли флешмобом «Я узнал, что у меня есть огромная семья», который проходит сегодня, 4 ноября, в День народного единства, по всей стране. Смысл в том, чтобы в формате видеоролика показать друзей или родственников разных национальностей.

Особенностью видео является аудиодорожка со стихотворением «Я узнал, что у меня есть огромная семья», которое читает Сергей Бодров.

В областном центре участниками мероприятия стали коллектив и воспитанники центра «Этнос». Сегодня в официальных сообществах учреждения был опубликован видеоролик с фотографиями людей различных народов, сообщает «МегаТюмень».