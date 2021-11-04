Участники тюменской студии танца «Фантазия» подготовили видеоролик с номером «Вот здорово!». Фото: ДЮЦ "Фортуна".

Участники тюменской студии танца «Фантазия» подготовили видеоролик с номером «Вот здорово!». В нем можно увидеть традиционные костюмы и движения из танцев разных народов. Свое выступление ребята приурочили к празднованию Дня народного единства.

– Учащиеся студии – победители и призеры международных и всероссийских конкурсов. В «Фантазии» занимаются дети 9 – 15 лет. Они изучают культуру разных стран и национальностей, готовят доклады об этом, – рассказала «Тюменской линии» заместитель директора по воспитательной работе учреждения Светлана Губина.