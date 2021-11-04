Тюменский ДК «Торфяник» запустил онлайн-проект «В единстве наша сила». В группе Дворца культуры в течение дня будут публиковаться видео творческих выступлений коллективов и солистов Дома культуры.

– Мы поддерживаем концертно-творческие традиции народов страны. Для выступления выбраны коллективы, в репертуаре которых есть традиционные танцы проживающих на территории Тюмени и области народностей, – отметила художественный руководитель ДКиТ «Торфяник» Дарья Чехомова.

На стене сообщества можно познакомиться с фотопроектом «В многоцветье костюмов», где представлены фото воспитанников клубных формирований в традиционных костюмах народов и национальностей Тюмени, сообщает «Вслух.ру».