Юные тюменцы ответят на вопросы о Дне народного единства. Фото - RED TOWER молодежный центр "DзержинеZ" в ВК.

Юные тюменцы ответят на вопросы о Дне народного единства. Праздник отмечают по всей России сегодня, 4 ноября, правда, онлайн – из-за ковидных ограничений.

– У нас во «ВКонтакте» есть группа RED TOWER молодежный центр «DзержинеZ». Там на постоянной основе для ребят мы выкладываем публикации и посты на различные темы. Сегодня там появится пост, посвященный Дню народного единства Расскажу подопечным об этом дне и предложу им ответить на вопросы викторины, посвященной празднику, – сообщила педагог центра внешкольной работы «Дзержинец» Дина Абайдулина.

По ее словам, вопросы будут несложные, так как ребятам, которые посещают «Дзержинец», от 7 до 17 лет, и уровни развития у них отличаются. Детям всё равно придется задуматься над предложенными задачками, отмечает «МегаТюмень».