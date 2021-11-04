Жители Тюменской области познакомятся с мистическими звуками древней обрядовой музыки и таинственными деревянными идолами

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В День народного единства жители Тюменской области могут посетить онлайн выставочный проект «Место силы. Река Вах» Губернаторского музея Тобольска. Это исторический экскурс, посвященный этнографическим исследованиям быта, культуры и верований обских угров, организованным местным краеведом Григорием Матвеевичем Дмитриевым-Садовниковым.

– Мистические звуки древней обрядовой музыки, таинственные деревянные идолы – божества северных народов – и невероятные места концентрации духовной силы – всё это вызывало интерес и удивление у исследователей и бывалых путешественников. В их числе был и краевед Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников. Выставка «Место силы. Река Вах» проходит в год столетия памяти исследователя и представляет собранные Григорием Матвеевичем бесценные материалы по культуре и быту обских угров, – рассказали музейщики и поздравили всех с Днем народного единства.

– Дружба, отзывчивость и взаимопомощь веками царят на многонациональной российской земле. Свою большую лепту в укрепление этого мира вносят Сибирь, Тюменская область и наш город. Сегодня этот праздник служит напоминанием того, что граждане России, независимо от национальности и вероисповедания, имеют общую историю и общее будущее, – дополнили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.