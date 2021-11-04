Ишимцев учат рисовать орнамент ковра. Фото: "Моя территория" (Ишим) ВКонтакте.

В День народного единства для ишимцев проведут мастер-класс по рисованию традиционных орнаментов Сибирской ковровой фабрики. Желающим нужно в 17.00 зайти в Zoom, а зарегистрироваться надо здесь.

– Художник в прямом эфире покажет, как создавать такой рисунок. Понадобятся краски и кисти. Приглашаем на мастер-класс участников от 16 лет, – сообщила медиаменеджер мультицентра «Моя территория» Ишима Елена Большакова.

Кроме того, ишимцы подготовили видеоролик с участием представителей народов России. Увидеть его можно в соцсетях учреждения, передает «Тюменская линия».