Тюменцев научили делать мотанку цветов российского триколора. Фото: архив Виктории Алябиной.

Тюменцев научили делать мотанку цветов российского триколора. Онлайн прошел мастер-класс «Кукла-россияночка», представленный детско-юношеским центром «Пламя».

Руководитель студии декоративно-прикладного творчества Виктория Алябина научила создавать куколку с помощью синтепона, обыкновенной ложки и трех отрезов ткани. Такую технику называют «мотанка».

– Я подумала, что к празднику будет неплохо сделать мотанку цветов российского триколора. Она может украсить интерьер дома или стать подарком близким, – отметила руководитель студии декоративно-прикладного творчества Виктория Алябина.