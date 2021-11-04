Специалисты из Тюмени расскажут о выдающихся личностях своего народа

Фото: vk.com/tyumen_dnk_stroitel Фото: Социальные сети

Во Дворце национальных культур «Строитель» примкнули к всероссийской акции «Народ, которым горжусь». Специалисты по сохранению и развитию национальных культур расскажут о выдающихся личностях своего народа и представят фото в национальных костюмах или видеопрезентации национального костюма. Трансляция пройдет в группе ДНК «Строитель» в соцсети «ВКонтакте».

– Акция приурочена к одному из главных праздников нашей страны – Дню народного единства. Мы хотим показать, что Россия многонациональна и у каждой национальности есть свои герои, свои личности, которые внесли вклад не только в развитие и сохранение своего народа, но и в культурное разнообразие Российской Федерации, – прокомментировал руководитель Центра национальных культур ДНК «Строитель» Алексей Головинский.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.